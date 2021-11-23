فنون ومشاهير

من سيتولى منصب نقيب الفنانين في سوريا؟

Lebanon 24
23-11-2021 | 11:00
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خرج الفنان السوري بسام كوسا، عن صمته وحسم الجدل الدائر حوله أنه أحد المرشحين البارزين لاستلام مهام نقيب الفنانين السوريين عقب وفاة الفنان زهير رمضان الذي كان يشغل المنصب.

وأكد بسام، في تعليق نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه "لن يكون نقيباً للفنانين السوريين خلافاً لما تم تداوله متمنياً النجاح والتوفيق لمن سيشغل هذا المكان".

وكانت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريتان، قد نعت مساء الأربعاء الماضي، الفنان زهير رمضان الذي توفي عن عمر ناهز 62 عاما إثر صراع مع المرض.
المصدر: سبوتنيك
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