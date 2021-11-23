فنون ومشاهير

بعد 9 أشهر من وفاة شقيقتها... الفنانة الشهيرة تخسر شقيقها في حريق داخل مستشفى!

Lebanon 24
23-11-2021 | 06:17
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لقي شقيق الفنانة المصرية، تيسير فهمي، مصرعه، الاثنين، حين كان يتلقى العلاج من الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى خاص في محافظة الجيزة، نتيجة نشوب حريق داخل إحدى غرف العناية المركزة. وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

من جهتها، أعلنت الفنانة المصرية وفاة شقيقها "علي"، عبر حسابها على فيسبوك، وذلك بعد نحو 9 أشهر من وفاة شقيقتها.

المصدر: العربية
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