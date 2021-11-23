مايا رعيدي تثير الجدل مجددا.. روّجت لجمال لبنان بمايوه أسود مثير وهي في عرض البحر! (صورة)

أثارت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي مرّة جديدة الجدل، بعد نشرها صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بعرض البحر على الـ"jet ski"، وبمايوه أسود مثير، وذلك للترويج لجمال لبنان.