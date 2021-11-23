فنون ومشاهير

مايا رعيدي تثير الجدل مجددا.. روّجت لجمال لبنان بمايوه أسود مثير وهي في عرض البحر! (صورة)

Lebanon 24
23-11-2021 | 07:05
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أثارت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي مرّة جديدة الجدل، بعد نشرها صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بعرض البحر على الـ"jet ski"، وبمايوه أسود مثير، وذلك للترويج لجمال لبنان.
 
 
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مايا رعيدي

لبنان

مايوه

البحر

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