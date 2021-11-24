خبر حزين من كارين رزق.. للأسف!

أعلنت الممثلة كارين رزق الله عن عدم مشاركتها في السباق الرمضاني لسنة 2022، وغردت عبر تويتر قائلة: "للأسف بدي خبر كل اللي ناطريني انو ما رح نكون السنة سوا برمضان لأسباب انتاجية صعبة انا ببوسكن وبحبكن واكيد رح نلتقى بشي تاني قريبا".

للأسف بدي خبر كل اللي ناطريني انو ما رح نكون السنة سوا برمضان لأسباب انتاجية صعبة 😘😘😘 انا ببوسكن وبحبكن واكيد رح نلتقى بشي تاني قريبا …

— carine rizcallah (@CarineRizcallah) November 22, 2021

وقد اثارت تغريدة كارين موجة من الحزن بين صفوف متابعيها، ومنهم من تمنى لها التوفيق بخطواتها المقبلة، معلقين: "خسارة للدراما والموسم الرمضاني"، "اكيد رح اشتقلك بس اكيد رح انطرك بالتوفيق…".