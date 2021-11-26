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فنون ومشاهير
أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان.. هذا ما أعلنته للمرة الأولى
Lebanon 24
26-11-2021
|
01:00
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كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، للمرة الأولى سبب انفصالها عن زوجها السابق، المخرج طارق العريان.
وقالت أصالة في لقاء مع برنامج "حبر سري": "السبب الحقيقي هو الشخص نفسه، هو السبب مش أشخاص آخرين.. لا علاقة لنا بالغريب، سواء كانت كومبارس أو غير ذلك".
وأضافت:" لا اعرف عدد المرات التي تعرضت للخيانة فيها.. في أول مرة لم أكن أعرف ماذا سأفعل في هذا الموقف وتغاضيت عنه، لأنني لم أكن أعرف ماذا أفعل".
وتابعت: "انقطع الود بيني وبين طارق العريان ولم تعد هناك حياة بيننا، وقهرت كثيرا.. بيننا أيام حلوة وأطفال ونجاحات علينا أن نذكرها مع الأشياء القاسية التي عشتها".
وبشأن الحديث عن أن ممثلة سورية هي سبب الطلاق، قالت أصالة: "هذه دخيلة من دخلاء كثيرين وليست واحدة"، وأجابت بأن الحرف الأول من اسمها هو "ن" ولا تعتقد بأنها ممثلة، وطلبت عدم استكمال الحديث عن هذا الأمر.
وتكهن العديد من المتابعين أن أصالة تقصد عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد أن أجابت بأنها لا تعتقد بأنها ممثلة، وذلك عندما سألتها المذيعة بأن ممثلة سورية هي السبب في انفصالها.
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