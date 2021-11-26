فنون ومشاهير

حفيدتا هيفا وهبي كبرتا.. شاهدوا كيف أصبحتا (صور وفيديو)

Lebanon 24
26-11-2021 | 04:00
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي الوحيدة صورا جديدة لابنتيها رهف ودانييلا .

 

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)


 

كما نشرت زينب فيديو للطفلتين بدتا فيه كالفاشينيستا يستعرضان ثيابهما.

 

 

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي كم كبرتا وأصبحتا جميلتين، ويشبّه العديد من المتابعين ابنتها دانييلا بجدتها الفنانة هيفا وهبي من حيث الشكل و"الهضامة".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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