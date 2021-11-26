حفيدتا هيفا وهبي كبرتا.. شاهدوا كيف أصبحتا (صور وفيديو)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي الوحيدة صورا جديدة لابنتيها رهف ودانييلا .
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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)
A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)
كما نشرت زينب فيديو للطفلتين بدتا فيه كالفاشينيستا يستعرضان ثيابهما.
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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)
ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي كم كبرتا وأصبحتا جميلتين، ويشبّه العديد من المتابعين ابنتها دانييلا بجدتها الفنانة هيفا وهبي من حيث الشكل و"الهضامة".