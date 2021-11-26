حفيدتا هيفا وهبي كبرتا.. شاهدوا كيف أصبحتا (صور وفيديو)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي الوحيدة صورا جديدة لابنتيها رهف ودانييلا .

كما نشرت زينب فيديو للطفلتين بدتا فيه كالفاشينيستا يستعرضان ثيابهما.

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي كم كبرتا وأصبحتا جميلتين، ويشبّه العديد من المتابعين ابنتها دانييلا بجدتها الفنانة هيفا وهبي من حيث الشكل و"الهضامة".