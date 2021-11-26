فنون ومشاهير

ما هي ردة فعل أنجلينا جولي على عمل ابنتها "موديل" في سن الـ15عامًا؟

Lebanon 24
26-11-2021 | 11:00
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كشف موقع sheknows خلال تقرير أخير له عن ردة فعل انجلينا جولي تجاه العروض المقدمة لابنتها التي تبلغ من العمر 15 عاماً فقط، من أجل دخول عالم صناعة الأزياء والعمل "موديل"، وذلك بعدما أكدت تقارير أجنبية عن وجود عرضين تم عرضهم على الابنة ووالدتها لاقناعهما بتمثيل "شيلوه" لتلك الشركات.
 
موقع sheknows أكد خلال تقريره أن الممثلة الكبيرة لم ترفض أو توافق على أياً من تلك العروض، خاصة أنها بدأت هي الأخرى العمل في سن قريب من ابنتها حيث كان عمرها أثناء أولى تجاربها العملية في سن الـ 16 عام، وبالتالي أكدت إلى عدد من المقربين منها أنها تعرف ما يلزم للتنقل في مهنة عامة في سن المراهقة، لكنها ترغب في ترك الأمر لابنتها، لأنها هي صاحبة القرار وبالتالي سترشدها بأفضل ما تستطيع إذا كان هذا هو الاتجاه الذي ستدخله شيلوه.

المصدر: اليوم السابع
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