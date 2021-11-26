تفاصيل الحلقة الأخير من الهيبة... هل إنتصر جبل أو وديع؟

أحدثت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الهيبة جبل" ضجة واسعة بعد عرضها في وقت متأخر أمس الخميس، بسبب تأخر عرضها عن موعدها المحدد بسبب عمليات فنية خاصة بالصوت، وفق ما أعلنت الشركة المنتجة "الصبّاح إخوان" عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.وشهد الحلقة تضامن أهالي منطقة "الهيبة" مع "جبل شيخ الجبل" في مواجهة غزو تنظيم "داعش" الإرهابي، ومقتل زعيمه ومحركه "وديع" من أداء الفنان السوري عبد المنعم العمايري.وكان نجم العمل اعتذر من جمهوره بسبب التأخير من خلال منشور جاء فيه: "جمهور الهيبة العظيم في كل مكان ‏نعتذر أسرة المسلسل وأنا عن عدم بث الحلقة الأخيرة من ‫الهيبة جبل اليوم في توقيتها العمليات الفنية والتقنية عليها شغالة من أيام وهي مستمرة للآن وبمجرد إنتهائها رح تكون وبأقرب وقت على ‫#شاهد إن شاء الله شكرا لكل حدا فيكن ومعلشي الصبر حلو".