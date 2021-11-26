فنون ومشاهير

ممثل لبناني يسأل: "ما في شي فرمشية عاملة بلاك فرايداي؟"

Lebanon 24
26-11-2021 | 14:00
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كتب الممثل الكوميدي نعيم حلاوي عبر حسابه على "تويتر":
 
"ما في شي فرمشية عاملة بلاك فرايداي؟".
 
وتأتي تغريدة حلاوي بعد الارتفاع الكبير بأسعار الادوية، نتيجة رفع الدعم عن معظمها.
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نعيم حلاوي

أدوية

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