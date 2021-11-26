ممثل لبناني يسأل: "ما في شي فرمشية عاملة بلاك فرايداي؟"

كتب الممثل الكوميدي نعيم حلاوي عبر حسابه على "تويتر":

"ما في شي فرمشية عاملة بلاك فرايداي؟".

وتأتي تغريدة حلاوي بعد الارتفاع الكبير بأسعار الادوية، نتيجة رفع الدعم عن معظمها.