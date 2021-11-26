أصالة ترفض الغناء في ديو مع هذا الفنان

أوضحت الفنانة السورية أصالة أنها من محبي الفنان المصري محمد رمضان، إنما كممثل وليس في الغناء. وقالت أصالة في برنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إنه في حال طلب منها محمد رمضان الغناء معها ديو فإنها سترفض.وقالت أصالة: "لو محمد رمضان يريد الغناء معي بالتأكيد سأرفض. ما يفعله لذيذ لجمهوره، إنما أنا مغنية كلاسيكية وأقدم أشياء أضيفها إلى مكتبتي وتكون مفيدة لتاريخي"، مشددة: "أنا بحبه كتير بالتمثيل لكن بالغناء أكيد لا".كما أشارت إلى أنها ليست ضد المهرجانات، وهي ممكن أن تغني في مهرجان إذا كان يعجبها ويناسبها.