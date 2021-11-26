نادين الراسي تغفو في هذا المكان إلى جانب خطيبها (صورة)

أقدم مجد دعبول على نشر صورة لخطيبته الممثلة اللبنانية نادين الراسي أثناء تواجدهما معاً على متن الطائرة، وهي نائمة، معلقاً على الصورة: "الرجاء دون إزعاج، حبيبتي نائمة".

نادين قامت بإعادة نشر الصورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مستخدمة خاصية "الستوري"، وعلقت عليها قائلة :"أحبك جداً".