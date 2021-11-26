فنون ومشاهير

نادين الراسي تغفو في هذا المكان إلى جانب خطيبها (صورة)

Lebanon 24
26-11-2021 | 11:21
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أقدم مجد دعبول على نشر صورة لخطيبته الممثلة اللبنانية نادين الراسي أثناء تواجدهما معاً على متن الطائرة، وهي نائمة، معلقاً على الصورة: "الرجاء دون إزعاج، حبيبتي نائمة".
نادين قامت بإعادة نشر الصورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مستخدمة خاصية "الستوري"، وعلقت عليها قائلة :"أحبك جداً".
 
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