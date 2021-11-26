خمنوا من هذه الطفلة التي أصبحت ممثلة مصرية شهيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة بالأبيض والأسود للممثلة المصرية إلهام شاهين تعود لمرحلة طفولتها، ولاقت الصورة رواجًا كبيرًا بين الجمهور الذين أشادوا بـ إلهام، معبرين عن محبتهم له.