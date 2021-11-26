فنون ومشاهير

خمنوا من هذه الطفلة التي أصبحت ممثلة مصرية شهيرة

Lebanon 24
26-11-2021 | 16:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة بالأبيض والأسود للممثلة المصرية إلهام شاهين تعود لمرحلة طفولتها، ولاقت الصورة رواجًا كبيرًا بين الجمهور الذين أشادوا بـ إلهام، معبرين عن محبتهم له.
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إلهام شاهين

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