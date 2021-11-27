قبلها بشكلٍ مُثير: ممثل مصري وزوجته يُشعلان المواقع.. شاهدوا كيف تصرفا أمام الكاميرات (فيديو)

ظهر الممثل المصري أحمد الفيشاوي برفقة زوجته ندى كامل على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحرص الفيشاوي على تقبيل زوجته أمام الكاميرات، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُقام دورة مهرجان في الفترة من 26 تشرين الثاني إلى 5 كانون الأول.

ويشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "قمر 14" ويشارك في البطولة خالد النبوي، شيرين رضا، ياسمين رئيس، غادة عادل، خالد أنور وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي، من إخراج هادي الباجوري.