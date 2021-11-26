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فنون ومشاهير
جيري غزال: ألحق بإحساسي ولا أكذب على نفسي
Lebanon 24
26-11-2021
|
22:58
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عرف الممثل جيري غزال كيف يشق طريقه في مجال التمثيل بدقة وتأنٍّ. فجاءت خطواته ثابتة ومنتقاة بشكل جيد ممهداً معها للوصول إلى أهدافه. منذ إطلالاته الأولى في مسلسلات محلية كما في "ع اسمك" و"أم البنات"، ترك جيري أثره الطيب على المشاهد. فصار ينتظره من عمل إلى آخر بعد أن تعلّق بأدائه العفوي وشخصيته الدمثة التي تنعكس بصورة تلقائية على حضوره التمثيلي.
وابتداءً من غد الأحد 28 تشرين الثاني الجاري، يطل جيري غزال في مسلسل شتي يا بيروت» إلى جانب عابد فهد وديما بياعة ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين. وفي هذا العمل الدرامي المختلط الأول له، يكون جيري غزال قد وضع حجر الأساس لمشوار تمثيلي جديد يؤمن له الانتشار العربي والعالمي عبر منصة "شاهد".
ويعلق في حديث لـ"الشرق الأوسط": "كنت أمهد لهذه القفزة النوعية وأشعر أن كل خطوة أقدم عليها هي بمثابة تحضير لها. وعندما أيقنت أنني أصبحت جاهزاً لها قررت المضي بها. وأنا سعيد جداً في تعاوني مع فريق شركة الصباح ومع هذه الكوكبة من الممثلين المشاركين في المسلسل. أشعر بكثير من الارتياح وكأن هذه الخطوة مباركة".
وتدور قصة "شتي يا بيروت" في أزمنة مختلفة يتداخل فيها الماضي مع الحاضر. وتعكس أحداثه عبث الحياة التي نعيشها، كما يعالج موضوع الثأر والانتقام بين الإخوة وأولاد العم في قالب مختلف. ويتطرق أيضاً إلى موضوع الفقد والخسارة بين أفراد الأسرة الواحدة، حيث تبذل الشخصيات جهداً كي لا يخسروا من يحبون سواء كان أباً أو أماً أو حبيباً.
ويجسّد جيري غزال شخصية عاصي الخطيب ضمن قصة من قصص العمل التي تسير بالتوازي مع أحداثه. "الدور جديد من نوعه بالنسبة لي كما تكتنفه الجرأة. ويتضمن مشاهد رومانسية مع زميلتي زينة مكي التي أؤلف معها ثنائياً جميلاً".
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