فنون ومشاهير

سوزان نجم الدين تُفاجئ الجمهور.. بدت أصغر بـ 10 سنوات! (فيديو)

Lebanon 24
27-11-2021 | 05:00
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فاجأت الممثلة السورية سوزان نجم الدين متابعيها باعتمادها إطلالة جديدة وجريئة غيّرت من شكلها بالكامل، وهو ما تفاعل معه الجمهور كبير وعبروا عن إعجابهم الكبير بها.

 

واختارت نجم الدين إطلالتها الجديدة على هامش مشاركتها في المؤتمر الصحفي لإطلاق مسلسل "وثيقة شرف"، الذي تُشارك في بطولته، ولفتت سوزان الأنظار باللوك الجريء الذي اعتمدته، حيث أطلَّت بشعر أشقر فاتح اللون غيّر من شكلها وبدت كشابة ثلاثينية تضج جمالاً وأنوثةً.

 

A post shared by suzan najm aldeen world 🤩🤩 (@suzannajmaldeenworld)


 

والى جانب تسريحتها الجميلة ولون شعرها المختلف، اعتمدت سوزان على المكياج البرونزي بألوان ناعمة تناسب لون الشعر وبشرتها، مما أبرز ملامحها الجميلة بشكل مميز.

 

 

يذكر أن مسلسل "وثيقة شرف" ينتمي للمسلسلات العشارية التي تُعرض عبر المنصات الإلكترونية، حيث تُقدِّم من خلال العمل شخصية "فيكتوريا"، وتدور أحداث المسلسل حول حكاية تجمع أربعة أصدقاء ينتمون إلى بيئات مختلفة، إلا أنهم اجتمعوا في حي عشوائي، ووقعوا "وثيقة شرف" متعاهدين على الإخلاص والتفاني فيما بينهم، ثم يذهب ذلك العهد أدراج الرياح عند أول اختبار حقيقي لهم، وتتحول الصداقة بينهم إلى صراع دامٍ سببه المال والمرأة.

 

المصدر: لها
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