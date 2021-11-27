فنون ومشاهير

كرس متحرك لقصي خولي!... هل تعرض لحادث؟

Lebanon 24
27-11-2021 | 06:28
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نشر الممثل السوري قصي خولي صورة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مستخدمًا خاصية "الستوري".
ويظهر في الصورة، كرس متحرك.
متابعو خولي بدأوا بطرح التكهنات، حيث أشار العديد منهم إلى أن هذا الأمر مرتبط بمسلسله الجديد الذي يقوم بتصويره "بارانويا"، والذي سوف يعرض على منصة شاهد.
 
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