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فنون ومشاهير
هكذا ودّع تيم حسن وإيميه صياح "الهيبة-جبل" بعد اختتام الجزء الأخير
Lebanon 24
27-11-2021
|
16:00
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ودع الفنان السوري تيم حسن مسلسل ”الهيبة“ بعد انتهاء الجزء الخامس منه، ليسدل الستار على هذه السلسلة، موجهًا رسالة إلى الجمهور الذين تابعوه طيلة خمس سنوات.
وكتب حسن: ”نختم مسلسل (الهيبة جبل) 150 حلقة لسلسلة نالت جمهورًا عريضًا بفضل الله ومحبتكم فصارت بناءً وتنفيذًا نموذجًا خاصًا يُتَّبع حولنا وهنا وهناك، كريات وجهود..وأكبر مكافأة أنكم ميزتونا بطعم نجاح مختلف؛ أنتم المقياس، شكرا للأساتذة صادق الصّباح سامر البرقاوي زياد الخطيب كُتاب فنيين وممثلين“.
كما نشرت الفنانة إيميه صيّاح التي شاركت تيم في بطولة الجزء الخامس من المسلسل بعد انتهاء عرضه، مقطع فيديو من لحظة الوداع التي جمعتها مع ”جبل“، كما أكدت أن دور ”سارة“ الذي قدمته قد ترك داخلها تأثيرا كبيرا، فعلقت إيميه الصياح: ”النهاية. متل ما (الهيبة) تركت بصمة بقلب سارة.. هيك سارة تركت بصمة بقلبي“.
يشار إلى أن الحلقة الأخيرة من مسلسل ”الهيبة- جبل“ قد شهدت مواجهة عنيفة بين كل من تيم حسين ”جبل“ و“وديع“ عبد المنعم عمايري، والتي انتهت بقتل الأخير على يد جبل ونهاية المرحلة الصعبة وعودة الحياة من جديد لسابق عهدها، كما كان اللقاء الأخير الذي جمع كلا من جبل و“سارة“ إيميه الصياح مؤثرا ومبكيا للعديد من محبي المسلسل، وذلك بعدما رحلت سارة رغم حبها الكبير للجبل وذلك بعدما استطاع أن ينتصر في حربه ويهزم جميع أعدائه رغم الخسائر الضخمة التي حصدت أروح المقربين منه.
كما غادرت ”منى“ روزينا لاذقاني ونفذت وصية شاهين قبل رحيله في بحثها عن مستقبل جديد، كما حصد كذلك المشهد الأخير الذي جمع جبل و“ناهد“ منى واصف على النصيب الأكبر من الاهتمام نظرا لانتهاء الرحلة الطويلة التي خاضها الثنائي.
وانضم للموسم الأخير من المسلسل، النجم عبد المنعم عمايري، والنجمة إيميه صيّاح، بالإضافة إلى أبطال المسلسل: منى واصف، وروزينا لاذقاني، وعبدو شاهين، وغيرهم.
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