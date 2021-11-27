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فنون ومشاهير
باسم مغنية: شخصية جبل أضعف أدوار تيم حسن.. والمتابعون يردّون
Lebanon 24
27-11-2021
|
23:00
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قال الممثل اللبناني باسم مغنية إن شخصية ”جبل“ في مسلسل ”الهيبة“، التي جسدها الممثل السوري تيم حسن، تعتبر أضعف الأدوار التي قدمها الأخير خلال مسيرته الفنية الزاخرة بالنجاحات، مؤكدا أن هذه وجهة نظره المقتنع بها على الرغم من الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها هذا العمل.
وأضاف مغنية خلال حلوله ضيفا في برنامج ”شو القصة“ الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، أنه على الرغم من وجهة نظره إلا أنه لا يوجد نجم على الساحة أفضل من تيم حسن، لتجسيد دور ”جبل“ في ”الهيبة“، معلقا بالقول: ”تيم حالة خاصة بشكل عام وأنا معجب فيه كممثل“.
وتابع الممثل اللبناني: ”تيم حسن له تاريخ كبير في الدراما العربية، وتاريخه هذا أهم من شخصية ”جبل“، فهذا الدور لم يضره فنياً، واللي متابع مسيرة تيم حسن يعرف إنه ممثل كبير مش عادي وبالتالي إذا مر بمرحلة عاملة جماهيرية أنا لو مكانه كنت بستمر عادي بالأجزاء“.
وتفاعل المتابعون مع تصريحات باسم مغنية، إذ اعتبر البعض أن باسم مغنية محق بكلامه، وأبدى رأيه بمهنية من دون التقليل من شأنه زميله تيم حسن، معتبرين أنه لم يسعَ لإلغاء نجومية حسن بل العكس صحيح.
وأضاف معلقون أن من تابع أعمال تيم حسن، منذ انطلاقته الفنية وتجسيده للعديد من الشخصيات أبرزها: ”أسعد الوراق“، ”الملك فاروق“ و“التغريبة“ و“الأندلس“، يتأكد من دقة تحليل باسم مغنية.
في حين رفض متابعون آخرون كلام باسم مغنية وتحليلاته، مؤكدين أن شخصية ”جبل“ ليست أضعف أدواره بخاصة أن الأتراك بدأوا في صناعة نسخة من العمل، معتبرين أن كل ممثل يتمنى أن يجسد شخصية ”جبل“ التي حصدت نسبة جماهيرية كبيرة.
(فوشيا)
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