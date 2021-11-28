فنون ومشاهير

منى أبو حمزة تلعب "بالنار"... كادت أن تحرق المنزل وخطيبة شقيقها الاعلامية في الـ"LBC"! (صور)

Lebanon 24
28-11-2021 | 02:00
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نشرت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" رنيم بو خزام، فيديو عبر خاصية "ستوري"، حيث كانت في منزل شقيقة خطيبها، الاعلامية منى أبو حمزة. وقد قامت الاخيرة بإخراج "حطبة" من "الصوبيا". فقالت بو خزام: "منى كانت رح تولع البيت، كتّر خيرك صرنا كلنا رماد".
 
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