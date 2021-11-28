جويس عقيقي تركض وراء زميلها في الـ"أم تي في" وتضربه: "شو بتعمل انت؟" (صور)

نشرت مراسلة قناة الـ"أم تي في" جويس عقيقي فيديو ظريف عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث توجّهت لزميلها بالقول إنها تجلب معها "النسكافيه" والعلكة و"البونبون" إلى العمل، فيما اتّهمها هو بسرقة أغراضه. فردّت عليه "شو بتعمل انت؟، IP قال". فجاوب: "كل حكيها بلا طعمة، تمّها بكون فيه علكة و"بونبوني". فغضبت جويس وهرب منها زميلها، بينما ركضت وراءه، وضربته.