فنون ومشاهير

جويس عقيقي تركض وراء زميلها في الـ"أم تي في" وتضربه: "شو بتعمل انت؟" (صور)

Lebanon 24
28-11-2021 | 00:05
A-
A+
Doc-P-891030-637736800907088150.jpg
Doc-P-891030-637736800907088150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت مراسلة قناة الـ"أم تي في" جويس عقيقي فيديو ظريف عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث توجّهت لزميلها بالقول إنها تجلب معها "النسكافيه" والعلكة و"البونبون" إلى العمل، فيما اتّهمها هو بسرقة أغراضه. فردّت عليه "شو بتعمل انت؟، IP قال". فجاوب: "كل حكيها بلا طعمة، تمّها بكون فيه علكة و"بونبوني". فغضبت جويس وهرب منها زميلها، بينما ركضت وراءه، وضربته.
 
No description available.
 
No description available.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:45 | 2021-11-28
03:10 | 2021-11-28
03:07 | 2021-11-28
03:02 | 2021-11-28
02:16 | 2021-11-28
02:00 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website