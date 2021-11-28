بعد تدهور صحتها... الاعلامية الشهيرة تخضع لجراحة عاجلة لإنقاذ حياتها!

أعلنت مصادر مقربة من الإعلامية بسمة وهبة أنها لا تزال محتجزة بغرفة الرعاية المركزة بأحد مستشفيات "6 أكتوبر"، وذلك بعدما تم نقلها إلى المستشفى عقب سقوطها مغشيًّا عليها أثناء تقديمها حلقة من برنامجها 90 دقيقة بقناة المحور.وذكرت المصادر في تصريحات صحافية، أنه من المقرر أن تخضع بسمة لعملية قسطرة استكشافية على القلب، كي يطمئن الأطباء على حالتها بشكل دقيق.