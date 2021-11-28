دوجا حجازي تحتفل بعيد ميلاد طليقها "أبو قاسم"... رقص وعناق ودبكة بعلبكية! (صور)

احتفلت الممثلة دوجا حجازي بعيد ميلاد طليقها محمد تاج الدين (أبو قاسم) مع أصدقائها واولادها. وقد أشعل الممثلان عبدو شاهين وعباس جعفر الحفل، من خلال رقصهما للدبكة البعلبكية. فيما ظهرت دوجا وهي ترقص مع طليقها وتعانقه.