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فنون ومشاهير
بالصورة... فنان لبناني يرتكب جريمة!
Lebanon 24
28-11-2021
|
03:02
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نشرت الناشطة والمدافعة عن "حقوق الحيوان" غنى نحفاوي على حسابها عبر "تويتر"، صورة للفنان اللبناني مهند زعيتر، تُظهر مخالفته لقانون الصيد البرّي في لبنان، وهو يرتكب جريمة بحقّ "طائر برّي".
وعلّقت غنى على الصورة قائلة: "الفنان اللبناني "العظيم"، الرقم الصعب المغنّي مهند زعيتر يغني فوق جريمة اسر طائر برّي جارح ممنوع أسره وصيده والمس بكرامته، بموجب القانون 580".
وأردفت:"أنا ما جبت شي من عندي، إحداهن نشرت الصورة على صفحتها عبر "فيسبوك"، وأنا حبيت "اشهره" على موقع "تويتر"، وبلّغ كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قوى الأمن الداخلي، ووزير البيئة ناصر ياسين".
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