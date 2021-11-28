إعلامي لبناني شهير يستعرض سيارته "الفيراري" الباهظة الثمن... شاهدوا الصور!

نشر الاعلامي وسام بريدي فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، حيث استعرض سيارته الفارهة، من نوع "فيراري اف90" في دبي.

وعلّق بريدي قائلا: "لا توجد حدود للسرعة على طريق النجاح. أقصى سرعة، آمنوا بنفسكم فقط".