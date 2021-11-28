فنون ومشاهير

إعلامي لبناني شهير يستعرض سيارته "الفيراري" الباهظة الثمن... شاهدوا الصور!

Lebanon 24
28-11-2021 | 03:45
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نشر الاعلامي وسام بريدي فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، حيث استعرض سيارته الفارهة، من نوع "فيراري اف90" في دبي. 
وعلّق بريدي قائلا: "لا توجد حدود للسرعة على طريق النجاح. أقصى سرعة، آمنوا بنفسكم فقط".
 
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وشام بريدي

سيارة

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