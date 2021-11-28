فنون ومشاهير

ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن أزمتها الصحية وتنهار.. فوجئت بمعدتي خارج جسدي (فيديو)

Lebanon 24
28-11-2021 | 07:15
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أظهر الإعلان الترويجي لبرنامج "معكم منى الشاذلي"، الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، وهي تبكي وتتأثر، أثناء تحدثها عن مرضها وحالتها الصحية التي عانت منها.

وفي الإعلان الترويجي (البرومو) الذي نشرته صفحة البرنامج، قالت الإعلامية منى الشاذلي: "ياسمين عبدالعزيز هتتكلم عن محنة كبيرة، في رحلة طويلة من الألم والوجع، بين الحياة والموت".

في حين بين الإعلان مقاطع ومشاهد من حوار ياسمين عبد العزيز، حيث قالت الفنانة المصرية: "كنت بموت وجاتلي رسالة "التربي بيجهز التربة"، وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي..مش قادرة أصدق أنى قاعدة في برنامج وبتكلم عن الموضوع ده..3 حاجات مبتشتريش بالفلوس..الصحة، والاحترام، وحب الناس".

وأضافت: "شفت معدتي برة جسمي.. وقلت لأخويا الكبير..خلي بالك من ولادي، أحمد العوضي (زوجها)، حط رأسه على رأسي وكان بيعيط".
 
تجدر الإشارة إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد عادت إلى مصر، في 23 ايلول، قادمة من سويسرا، وذلك بعد اطمئنانها على حالتها الصحية، إذ أنه من المقرر أن تقضي فترة نقاهة خلال الأيام المقبلة، وبعدها تعود لممارسة نشاطها الفني من جديد.
المصدر: لها
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