بيونسيه بينهم.. مشاهير سجلوا أرقاماً قياسية "غريبة وغير متوقعة"

يحظى معظم المشاهير بالعديد من الجوائز، لكن القليل منهم تمكنوا من تسجيل أرقام قياسية في موسوعة غينيس، لكن إذا كنت تعتقد أن هذه مجرد تسجيلات تتعلق بمجال عملهم فقط فستفاجأ بالفعل.وفي الواقع، فإن العديد من هذه الأرقام القياسية العالمية للمشاهير غريبة نوعاً ما. في ما يلي، 5 من أبرز مشاهير العالم، الذين حطموا أرقاماً قياسية "غريبة وغير متوقعة"، في موسوعة غينيس:أريانا غرانديسجلت المغنية الأميركية أريانا غراندي 20 رقماً قياسياً عالمياً، ومن بين العديد من السجلات العالمية المتعلقة بالموسيقى، تحمل غراندي أيضاً رقماً قياسياً غير متوقع في عام 2019، هو "وشم إيفي الأكثر شهرة".كريستيانو رونالدوكما هو معروف، أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ليس غريباً على الأرقام القياسية، وهو يحمل حالياً رقماً قياسياً يطمح إليه العديد من المشاهير، حيث يحظى نجم الكرة بمتابعة 277 مليون شخص على منصة "إنستغرام"؛ محطماً بذلك الرقم القياسي السابق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي احتفظت به المغنية سيلينا غوميز قبل عام 2021. كما أنه يحمل الرقم القياسي لـ"أكثر المتابعين على تويتر" منذ عام 2016!بيونسيهكونها من أنجح فناني الموسيقى في عصرنا، من الطبيعي أن تمتلك "كوين بي" عدداً من الأرقام القياسية العالمية، وحطمت المغنية الأميركية الرقم القياسي في عدد جوائز غرامى للموسيقي التي حصلت عليها امرأة، إذ بلغ مجموع ما فازت به خلال مسيرتها 28 جائزة.دواين جونسونهذا المصارع، الذي تحول إلى ممثل، لم يكن غريباً على الأرقام القياسية العالمية. وبالعودة إلى عام 2015، حطم دواين جونسون رقماً قياسياً، وهو التقاط أكبر عدد من صور "السيلفي" في ثلاث دقائق بإجمالى 105 صور. واحتفظ جونسون بالرقم القياسي حتى عام 2018.جنيفر لورانستحمل نجمة هوليوود رقماً قياسياً غريباً ورائعاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، هو حصولها على "نجمة أفلام الحركة النسائية الأعلى ربحاً"، من حيث عمليات الاستحواذ على شباك التذاكر.