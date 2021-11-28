محمد رمضان يثير الجدل من جديد ويصلي في مدينة الأثرياء.. وإرتدى بدلة بظهر مكشوف (فيديو وصور)

فجّر الفنان المصري محمد رمضان، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له وهو يؤدي الصلاة خلال تواجده في "بيفرلي هيلز" بولاية كاليفورنيا التي تشتهر بأنها مدينة الأثرياء والمشاهير.

وظهر محمد في الصورة التي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يصلي مأموما خلف أحدهم.

وكانت الصورة التي تظهر رمضان وهو يصلي من مجموعة صورة نشرها الفنان رفقة شخصين آخرين هما بطل الجودو علي عبد العزيز، وبطل الفنون القتالية المختلطة كامارو عثمان، وعلّق عليها بالقول "أبطال.. ثقة في الله نجاح".

وكان الفنان المصري قد تعرض لموجة واسعة من السخرية بسبب التصميم الغريب الذي اختاره لملابسه، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في إنستغرام لحظة وصوله إلى الولايات المتحدة الأميركية. وبدا رمضان في غاية العفوية والتلقائية في التعامل مع معجبيه؛ إذ سارع لإلقاء التحية عليهم والتقط الصور التذكارية معهم، لكنه تعرض للانتقاد بسبب إطلالته الغريبة؛ إذ ارتدى بدلة باللون الأسود بظهر وصدر مكشوفين ومن دون قميص أسفلها.