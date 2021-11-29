فنون ومشاهير

أغنية لزياد برجي تتخطّى الـ300 مليون مشاهدة.. هل تعرفونها؟

Lebanon 24
29-11-2021 | 02:00
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تخطّت أغنية "شو حلو" للفنان زياد برجي عتبة الـ300 مليون مشاهدة على يوتيوب لتكون بذلك أوّل أغنية لبنانية تحقق هذا الرقم القياسي.
 



وقد أطلقت شركة "وتري"، الوكيل المباشر لكافة المتاجر الرقمية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، فيديو احتفالياً للأغنية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة برجي الرسمية على يوتيوب، التي تخطّت المليون مشترك وهي القناة الأولى التي حصدت هذا العدد من بين الفنانين الشباب اللبنانيين، مباركةً لزياد هذا النجاح الساحق على الأغنية التي كتبها، لحنّها وغنّاها بنفسه، ووزّعها جيمي حداد.
المصدر: نواعم
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