فنون ومشاهير

هذا الممثل عاد إلى الدراما السورية

Lebanon 24
29-11-2021 | 05:00
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يصوّر  معتصم النهار حالياً مشاهده ضمن مسلسل "إيكو" الذي يعود به للوقوف أمام كاميرات الدراما السورية ولكن بأسلوب مختلف.

تجربة محقق
من خلال شخصية محقق بوليسي، يعود معتصم النهار إلى الدراما السورية بعد غياب سنوات ليست قصيرة، نجح من خلالها عبر الدراما العربية المشتركة وتصدّر اسمه قائمة المنافسة، وبمسلسل "إيكو" يعود معتصم إلى المنافسة السورية من خلال مسلسل 8 حلقات يدور في إطار الإثارة والتشويق وبعض مشاهد الأكشن.
وتجربة معتصم الجديدة ستكون عبر شاشة منصة تحمل اسم tentime وليست منصة شاهد الإلكترونية كما يتوقع البعض من جمهوره.

دراما رمضانية
وعلى صعيد آخر، بدأ معتصم النهار التحضير لتجربته الدرامية الرمضانية التي تعيده مجدداً للدراما العربية المشتركة بمسلسل "بيروت 303"؛ وهو من إنتاج شركة صادق الصباح وبطولة عابد فهد وسلافة معمار، على أن يخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2022.
جدير بالذكر أن هناك العديد من الشائعات التي انتشرت قبل أيام عن توتر العلاقة بين معتصم وزوجته لين برنجكجي، وهذا ما نفاه الثنائي بنشر صور خاصة من قضاء إجازة قصيرة معاً عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كردّ سريع على هذه النوعية من الشائعات.
المصدر: نواعم
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