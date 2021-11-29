فنون ومشاهير

نانسي عجرم في الرياض قريباً...

Lebanon 24
29-11-2021 | 14:00
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ما زالت نانسي عجرم موجودة في باريس برفقة زوجها فادي الهاشم لحضور فعاليات أسبوع الموضة هناك، حيث نشرت صورة خاصة من رحلتها هناك برفقة زوجها وأصدقائهما عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام. ومن بعدها تعود لاستئناف نشاطها الغنائي.

وتستعد نانسي عجرم لحفلها الغنائي الجديد ضمن موسم حفلات الرياض خلال 10 كانون الاول القادم في حفل ضخم تقابل فيه جمهورها بالرياض للمرة الثانية خلال هذا العام.
وكانت نانسي قد أعلنت عن وجودها ضمن نجوم الرياض أثناء وجودها في دبي لحفلها الغنائي هناك ضمن نجوم إكسبو دبي.

مسرح أفريقيا:
وهناك مفاوضات تجمع بين إدارة نانسي عجرم لتحيي حفل افتتاح أكبر مسرح في أفريقيا الذي سيكون في الرباط في المغرب.
على الصعيد الآخر كانت نانسي قد حققت نجاحاً واسعاً بالفيديو الكليب الأخير لها بأغنية "150" الذي طرحتها قبل أيام عبر اليوتيوب وتصدّرت بها التطبيقات الغنائية وتريند في معظم الدول العربية فور طرحها بساعات. .
المصدر: نواعم
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