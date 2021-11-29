بالصوت.. "ملكش مكان" أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد أنباء إنفصالها

تصدّرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث على "غوغل" بعد ما تداولته الإعلامية نضال الأحمديّة حول إنفصال شيرين عن زوجها الفنان حسام حبيب .

ومع إلتزام شيرين وزوجها حسام حبيب الصمت بمواجهة أنباء إنفصالهما ، شهدت منصات مواقع التواصل الإجتماعي تسريباً لأغنية جديدة حزينة بصوت شيرين تحمل إسم "ملكش مكان" وتدور كلماتها بالكامل حول الإنفصال، وكيف إنه السبيل الوحيد لاستكمال الحياة بعدما بات وجود الحبيب مؤذيًا وهو ما اعتبره عشاق شيرين دليلًا جديدًا على مصداقية أنباء الطلاق.