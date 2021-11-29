فنون ومشاهير

إنتصار محمد رمضان ورفض دعوى شطبه من نقابة الممثلين

Lebanon 24
29-11-2021 | 11:00
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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بعدم قبول الدعوى المطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.
 
وكان طارق محمود المحامي أقام الدعوى واختصم فيها كلا من محمد رمضان وأشرف زكي نقيب الممثلين، وقال فيها إن الآونة الأخيرة أظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتدعو لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم لبعض الممثلين في طريقة حمله السلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية.
 
وأضافت الدعوى أن الأعمال الفنية التي يقوم بها الممثل محمد رمضان تفتقد لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه البعض من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقي.
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