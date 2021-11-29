احتفلت بعيد ميلاده منذ أسبوع... الممثلة الشابة تفسخ خطوبتها من إبن رجل الاعمال الشهير

أعلنت الفنانة المصرية الشابة كارولين عزمي فجر اليوم الإثنين فسخ خطوبتها من رجل الأعمال الشاب بيشوي ويليم، ابن رجل الأعمال الشهير المصري سمير ويليم.وحذفت كارولين كل صور ومقاطع فيديو حفل الخطوبة من حسابها على انستغرام.وأعلنت الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك بطريقة غير مباشرة قائلة: الحمد لله كل شيء قسمة ونصيب وربنا يكتب الخير للجميع.وكانت كارولين، قد احتفلت منذ أسبوع فقط بيوم ميلاد بيشوي.