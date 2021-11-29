راغب علامة يتحدث عن الفساد في لبنان.. ويمدح قادة الإمارات (فيديو)

السوبرستار #راغب_علامة في برنامج #90Min على قناة #الحوار_التونسي:
«الفساد وصل الى مرحلة لا تُطاق، فالسلطات أصبحت بيد الطوائف وهم فاسدون..
أنا انسان أعبد الله ولن أنتمي الى رئيس طائفة، ولن أتمسّك بمجموعة فاسدين..
لم أترك #لبنان وأتشرّف بـ #الامارات وقادتهما هم حلمي »@raghebalama pic.twitter.com/or5b1mwSky
— Ramez Khaled (@RamezKhaled_) November 28, 2021
السوبرستار #راغب_علامة في برنامج #90Min على قناة #الحوار_التونسي:
«الفساد وصل الى مرحلة لا تُطاق، فالسلطات أصبحت بيد الطوائف وهم فاسدون..
أنا انسان أعبد الله ولن أنتمي الى رئيس طائفة، ولن أتمسّك بمجموعة فاسدين..
لم أترك #لبنان وأتشرّف بـ #الامارات وقادتهما هم حلمي »@raghebalama pic.twitter.com/or5b1mwSky