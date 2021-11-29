متابعة تصف ملكة جمال لبنان السابقة ب"حمار الوحش"! (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق عبر خاصي الستوري عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لحوار دار بينها وبين إحدى المتابعات التي علقت على صورة رزق وهي ترتدي فستاناً أبيض وأسود وشبهتها بالحمار الوحشي. وردت رزق على تعليق المتابعة بالقول: "كتير مزوقة انت صراحة، وزوقك كتير بهمني، لبسي أحلا وتعلمي متلي".