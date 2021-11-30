فنون ومشاهير

فائق حسن يسرّح شعر أصالة... إهتمامه بها خلال عملها مؤثر جداً! (فيديو)

Lebanon 24
30-11-2021 | 05:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السورية أصالة نصري مع زوجها الملحن والشاعر فائق حسن وهو يهتم بها ويسرّح لها شعرها خلال خضوعها لجلسة تصوير قبل احدى حفلاتها. وبدا واضح الحب والتفاهم بين هذا الثنائي والرومانسية بينهما من خلال تصرفاتهما واعتبرت اصالة انها لم تكن سعيدة في حياتها مثلما هي سعيدة مرتاحة مع زوجها الجديد.
يذكر ان الثنائي تزوج قبل فترة قصيرة بعد مرور أصالة بمعاناة في حياتها العاطفية سابقاً وانفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان واحاديث عن خيانته لها.
 
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