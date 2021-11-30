فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير قبل وصولها لمهرجان القاهرة

Lebanon 24
30-11-2021 | 11:00
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كشفت الفنانة أروى جودة في تصريحات صحافية على هامش حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائب، عن سبب غيابها عن حضور حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

وقالت أروى إنها تعرضت لحادث خلال طريقها للافتتاح بعد استعدادها بشكل كامل، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي إصابات وكذلك سيارتها لم يحدث لها شيء.

وأضافت: "ماحدش حصل له حاجة لكن مع الخضة والدموع وعقبال ما جابوا عربية تانية كانوا قفلوا الأبواب، وقلت الحمد لله عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أروى جودة كان مسلسل "حرب أهلية" والذي شاركت من خلاله في الماراثون الرمضاني 2021، مع النجمة يسرا، ومجموعة من الفنانين.

ونالت أروى جودة عديدًا من الإشادات الإيجابية من الجمهور حول دورها ومدى إتقانها في أداء شخصيتها بالعمل، الذي شارك فيه أيضًا كل من باسل خياط، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، برلتني فؤاد، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
المصدر: لها
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