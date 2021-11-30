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فنون ومشاهير
ياسمين صبري تقيم دعوى تعويض بـ100 مليون جنيه ضد متابع.. وهذا حكم القاضي
Lebanon 24
30-11-2021
|
14:00
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أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكمها في القضية الرقم 183 لسنة 2020 جنح مالية باب شرق والمقيدة برقم 456 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من الفنانة ياسمين صبري ضد أيمن إبراهيم أحمد، حيث اتهمته بسبّها وقذفها، فحكمت المحكمة على المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
وكانت الإجراءات القانونية والقضائية قد اتُّخذت من جانب محامي ياسمين ضد المدعى عليه، الذي حضر أمام النيابة العامة والمحكمة حتى صدر الحكم ضده، وأكد المحامي أنه تم الادعاء مدنياً ضد المتهم بمبلغ مئة مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأكد محامي ياسمين صبري أن حكم محكمة الإسكندرية الاقتصادية لصالح المجني عليها الفنانة ياسمين صبري يعتبر قصاصاً عادلاً على ما اقترفه المتهم.
المصدر: لها
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