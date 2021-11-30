فنون ومشاهير

هكذا ودّعت مراسلة قناة الجديد المشاهدين (فيديو)

Lebanon 24
30-11-2021 | 11:24
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ودّعت مراسلة قناة "الجديد" ليال سعد المشاهدين بعد أن قدّمت إستقالتها من القناة تمهيداً لإنتقالها إلى سكاي نيوز عربية.

وفي رسالة مؤثّرة، وجّهت ليال خلال تقديمها برنامج "هنا بيروت " الشكر إلى إدارة القناة وكل من ساهم بإعداد وتصوير التقارير، كما شكرت زملائها المراسلين الذين كان لهم كل الصمود وختمت رسالتها بشكر كبير إلى المشاهدين.
 
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