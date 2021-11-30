هكذا ودّعت مراسلة قناة الجديد المشاهدين (فيديو)

ودّعت مراسلة قناة "الجديد" ليال سعد المشاهدين بعد أن قدّمت إستقالتها من القناة تمهيداً لإنتقالها إلى سكاي نيوز عربية.



وفي رسالة مؤثّرة، وجّهت ليال خلال تقديمها برنامج "هنا بيروت " الشكر إلى إدارة القناة وكل من ساهم بإعداد وتصوير التقارير، كما شكرت زملائها المراسلين الذين كان لهم كل الصمود وختمت رسالتها بشكر كبير إلى المشاهدين.