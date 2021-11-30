تيم حسن ووفاء الكيلاني بصورة رومانسية (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الممثل السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وسيطرت على الصورة أجواء من الرومانسية والإلفة بالرغم من أنها قديمة.