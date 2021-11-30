فنون ومشاهير

تيم حسن ووفاء الكيلاني بصورة رومانسية (صور)

Lebanon 24
30-11-2021 | 13:20
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الممثل السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.
وسيطرت على الصورة أجواء من الرومانسية والإلفة بالرغم من أنها قديمة.
 
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وفاء الكيلاني

تيم حسن

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