فنون ومشاهير

صورة لـ فيفي عبده وهي صغيرة...كيف كانت؟

Lebanon 24
30-11-2021 | 15:29
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده وهي صغيرة، نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين، واللافت هو انها كانت أنحف، إلا أن ملامحها بقيت ذاتها رغم مرور سنوات طوال على الصورة.
 
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فيفي عبدو

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