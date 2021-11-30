فنون ومشاهير

هل ريهانا حامل بطفلها الأول؟

Lebanon 24
30-11-2021 | 15:34
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أكدّت احدى المواقع العالمية خبر حمل النجمة العالمية ريهانا بطفلها الأول من المغني العالمي آيساب روكي، وقد شكّل هذا الخبر ضجة كبيرة بين جمهور ريهانا، إلا أنها لم تعلّق بعد عليه، إذ من الممكن أن يكون اشاعة.
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ريهانا

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