هل ريهانا حامل بطفلها الأول؟

أكدّت احدى المواقع العالمية خبر حمل النجمة العالمية ريهانا بطفلها الأول من المغني العالمي آيساب روكي، وقد شكّل هذا الخبر ضجة كبيرة بين جمهور ريهانا، إلا أنها لم تعلّق بعد عليه، إذ من الممكن أن يكون اشاعة.