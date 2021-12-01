فنون ومشاهير

بعد غياب طويل شاهدوا كيف أصبحت الفنانة سميرة توفيق.. انتقلت للعيش في أبو ظبي! (صورة)

Lebanon 24
01-12-2021 | 02:00
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نشر الفنان وليد توفيق صورة عبر حسابه على تطبيق "انستغرام" ظهر فيها برفقة الفنانة القديرة سميرة توفيق بمنزلها في أبو ظبي يُرافقه السفير اللبناني فؤاد دندن.

 

A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial)


 

وعلّق توفيق على الصورة قائلا: "زيارة إلى منزل الفنانة الكبيرة الغالية سميرة توفيق في أبو ظبي، برفقة سعادة السفير اللبناني فؤاد دندن، ذكريات كثيرة وأحاديث ممتعة مع سيدة غالية على القلوب كافة".

 

وقد لاحظ المتابعون ان الفنانة سميرة توفيق الغائبة عن الاعلام لا زالت تحتفظ بالملامح نفسها على الرغم من مرور السنوات وبجمالها العربي.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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