فنون ومشاهير

والدته لبنانية.. معلومات جديدة عن خطيب ليندسي لوهان العربي الذي شغل الإعلام الأجنبي (صور)

Lebanon 24
01-12-2021 | 03:47
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خطوبة النجمة الأميركية ليندسي لوهان إلى رجل الأعمال بدر الشماس لا يزال محط اهتمام الصحف العالمية التي تسعى للكشف عن هويته ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية.

 

وبعد جدل طويل حول جنسيته، كشف مصدر لـ"Et بالعربي" أن بدر الشماس من أب كويتي وأم لبنانية، لافتين الى أن الثنائي زارا بيروت في وقت سابق من هذا العام، حيث حضرا حفل زفاف لأصدقاء لهما.

 
 
 

ويشغل الشماس منصب مساعد لنائب الرئيس في مؤسسة "كريدي سويس" وهي شركة دولية لإدارة الثروات في دبي، وذلك بعدما كان يعمل محللاً مالياً في العاصمة البحرينية، المنامة، ثم انتقل إلى فرع الشركة ذاتها في الكويت كشريك وذلك في عام 2013 وظل في منصبه حتى عام 2017، لينتقل لاحقاً إلى دبي كمساعد في شركة "بي أن بي" لإدارة الثروات قبل انتقاله إلى مؤسسته الحالية.

 

 

وأكدت المعلومات المتداوَلة أن الشاب الكويتي درس الهندسة الميكانيكية، وحصل لاحقاً على درجة البكالوريوس في العلوم المالية عام 2012 من كلية "جون إتش سايكس" للأعمال في جامعة تامبا في الولايات المتحدة الأميركية.

 

وكانت الممثلة العالمية المثيرة للجدل قد أعلنت من خلال مجموعة صور عن خطوبتها، وحرصت على استعراض الخاتم الماسي الناعم وبدت في غاية السعادة.

 

المصدر: لها
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