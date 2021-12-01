فنون ومشاهير

في الرياض... عمر كمال يستبدل عبارة "أشرب خمور وحشيش" بهذه العبارة ويُضحك الجمهور (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2021 | 08:00
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فاجأ مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال جمهوره من خلال تغيير كلمات "بنت الجيران"، خلال احيائه حفلته في موسم الرياض بالسعودية. 

وبدّل مطرب المهرجانات عبارة "أشرب خمور وحشيش"، في أغنية "بنت الجيران"، بعبارة "أشرب تمور وحليب". وبأول تصريح له حول تعديل كلمات أغنيته، كتب عمر كمال عبر حسابه على فايسبوك: "لايقة على البلد الطاهرة اللي واقفين على أرضها.. وتنفيذ تعليمات سيادة النقيب هاني شاكر.. وفي القاهرة بنقول من غيرك مش هعيش".

 
المصدر: أنوثة
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