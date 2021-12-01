فنون ومشاهير

مروان خوري يكشف تفاصيل أول لقاء بخطيبته.. قصة رومنسية (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2021 | 04:30
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تحدّث الفنان مروان خوري عن سبب تأخره في اتخاذ قرار الارتباط والزواج والصفات التي جذبته الى خطيبته ندى، وذلك خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه النجمة المصرية إسعاد يونس.

 

كما علّق على لقب "أشهر عازب في لبنان" الذي أُطلق عليه، موضحاً أنه لا يعرف سبب ذلك، وعبّر أيضاً عن رأيه في الحب بالقول: "أنا مصّر على الحب والرومانسية، ولا أتصور إني أعمل أي شيء في حياتي بدون شغف".

 

وتحدث مروان عن حبيبته قائلاً: "فيها مواصفات حلوة كتير، بحب وجهها وعيونها كيف بيحكوني. في تفاصيل كتيرة لكن دائماً الحب ما إله أجوبة".

 

واستعاد مروان لحظة لقائه بخطيبته قائلاً: "اللقاء كان عن طريق أصدقاء مشتركين. كنا بمكان ما وكانت موجودة، وقلتلها هاتي رقمك، والأمور مشيت ببساطة. تقريباً صار لنا 4 سنين كان فيها صعود وهبوط".

 

ولفت مروان إلى أن لا سبب لتأخره في اتخاذ خطوة الزواج، مؤكداً: "يمكن سبب كبير إني كنت محاط في البيت، وعلاقتي بأمي كانت طبيعية جداً بس فيها عاطفة كبيرة، فضليت محافظ على الدفء داخل إطار العائلة الأولى. يمكن ما كنت ناضج كفاية من الداخل".

 
المصدر: لها
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