للمرة الأولى حسين فهمي يُعلّق على طلاق شقيقه من الإعلامية اللبنانية.. هذا ما قاله

تحدث النجم المصري حسين فهمي لبرنامج MBCTRENDING، والتي حرصت المذيعة على توجيه أسئلة له بخصوص شقيقه النجم مصطفى فهمي وطلاقه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

رفض حسين فهمي التعليق على أزمة شقيقه، واكتفى بالقول: "ما فيش مشاكل الحياة بتستمر، وما فيش مفاجآت الحياة ما فيهاش مفاجآت".

وتابع عن سؤال حول وجود مشاكل سابقة بينهما: "الدنيا دائماً فيها كدة ولكن هو مش موجود ليردّ على الموضوع"، مؤكداً أنه دائماً يدعم شقيقه.

وكانت المحامية سناء لحظي تحدثت عن موكلها النجم المصري وأكدت أن الزواج استمرّ 4 سنوات وليس 6 سنوات، إذ تمّ في الـ 2017 ووقع الطلاق في الـ 2021 وأن خلال الأربع سنوات كانت هناك مشكلات دائمة رغم أن موسى كانت تنشر دائماً صوراً عائلية.

وأعلنت أن "المشكلة الكبيرة النهائية التي وضعت حدّاً للزواج هي التي حصلت قبل سفر موسى وفهمي الى لبنان لحضور خطوبة شقيقتها، قبل أن يعتذر فهمي عن السفر معها رافضاً الكشف عن تفاصيل المشكلة الكبيرة باعتبار انها سراً من اسرار البيوت، وشقيق طليقته كان موجوداً حينها وكان رأيه ان الحل الوحيد هو الطلاق".