فنانة تكشف عن مرض ابنها والنجوم يساندونها (فيديو)

احتفلت الفنانة المصرية هبة الدري وزوجها الفنان الكويتي نواف العلي بيوم ميلاد ابنهما الصغير فهد الرابع في أجواء طفولية مميزة في أحد الأماكن في الكويت والذي تم تجهيزه خصيصاً للطفل وأصدقائه.

وحرصت هبة الدرّي على توجيه رسالة الى طفلها كشفت من خلالها عن إصابته باضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه ADHD، فكتبت: "حبيب القلب والروح آخر العنقود فهد كل عام وأنت روحي وعمري وحياتي كلها، كل عام وأنت نور هالبيت وسعادته، ممتنةً لرب العالمين أن وهبني هالطفل المختلف، يمكن واجهت وايد صعاب من حملي فيه وولادتي المبكره وتربيته خطوة بخطوة تعلمت معاه وايد أشياء وتثقفت كأم وايد أشياء ما كنت أعرف أواجهها لطفل ADHD لين صرت أعرف اتعامل معاه بكل حب".

وأضافت: "ساعات أكون قاسية ساعات هادية مثل أي أم لكن الصبر مطلوب في كثير من الأحيان والمواقف اللي تصير معاه الحين، أنا فخوره بالإنجاز اللي سوّيته معاه وشلون استغليت هالشي عشان يكون طفل ذكي جداً ومثابر ويكون دايماً مختلف عن باقي الأطفال ويكون مميز".

وتفاعل الجمهور وعدد كبير من النجوم مع الصور والمنشور، وعبّروا من خلال تعليقاتهم عن دعمهم الكبير لها ومساندتها في مشوارها الصعب لتنمية وإرشاد طفلها ودعمه، وفي الوقت نفسه المشاركة في الأعمال الفنية، وهو ما أشاد به الكثير من زملائها ومحبيها.