بعد أخبار انفصالها عن زوجها... شيرين عبد الوهاب في لبنان لتبدأ حياة جديدة!

أفادت "نواعم" أنه يتردد أن الفنانة شيرين عبد الوهاب موجودة حالياً في لبنان لتصوير الغلاف الخاص بألبومها الغنائي مع خبيرة المكياج هالة عجم لتعود بقوة إلى الساحة بعد غياب فترة ليست قصيرة. ويتردد أيضاَ أن شيرين اختارت اللون الأبيض وكأنها تبدأ حياة جديدة بعد الانفصال، وهو نفس اللون الخاص بالبوستر الذي طرحته قبل أيام للإعلان عن حفلها الجديد في الإمارات. وفوجئ جمهور شيرين بتسريب إحدى أغنيات الألبوم التي تحمل عنوان "ملكش مكان" فور خبر انفصالها، حيث يؤكد البعض أنها رسالة مباشرة لحسام حبيب بعد الانفصال.