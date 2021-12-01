فنون ومشاهير

إليكم فارق السن بين ليندسي لوهان وخطيبها الاماراتي بدر شماس

Lebanon 24
01-12-2021 | 16:00
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ضج خبر خطوبة الممثلة العالمية ليندسي لوهان على حبيبها الإماراتي رجل الأعمال بدر شماس مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في الدول العربية، لأنه هو عربي.
وتساءل البعض عن عمر كل منهما وفارق السن بينهما، إذ تبين أن ليندسي أكبر سناً من العريس، فهي تبلغ من العمر 35 عاماً، بينما يبلغ هو، حسب المعلومات المتداولة، بين 32 و34 عاماً.
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